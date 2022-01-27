Железнодорожный состав с 750 тоннами гуманитарного груза из Турции отправился в Афганистан

Железнодорожный состав с гуманитарной помощью, перевозящий 750 тонн груза, выехал из Анкары в Афганистан, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Гуманитарный груз был сформирован при координации Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) с участием 11 турецких благотворительных организаций.

В церемонии отправки «Поезда добра» на вокзале турецкой столицы приняли участие глава МВД Турции Сулейман Сойлу, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу и председатель Управления по делам религии Турции профессор Али Эрбаш.

Выступая на церемонии, Караисмаилоглу заявил, что Турция всегда оказывает поддержку всем угнетенным и нуждающимся, в том числе братской и дружественной стране Афганистану.

«Два состава из 47 вагонов перевозят около 750 тонн гуманитарного груза. Состав преодолеет 4 168 километров и прибудет в Афганистан через Туркменистан», - сказал Караисмаилоглу.

Глава ведомства напомнил о начале курирования поезда по маршруту Стамбул - Тегеран - Исламабад, который также называют южной железнодорожной линией. Время в пути по этой железнодорожной линии составляет 16 дней, отметил Караисмаилоглу.

В свою очередь глава МВД Сойлу сообщил, что в помощи в Афганистане, где установилась холодная зимняя погода, нуждается 12,9 миллиона детей. При этом глава ведомства выразил гордость за свою страну, которая помогает нуждающимся в трудные времена.

Между тем генеральный директор по грузоперевозкам Турецких железных дорог Хасан Пезюк сообщил, что поезда, следующие в Китай и Россию по железнодорожной линии Баку - Тбилиси - Карс и Срединному коридору, отныне начали осуществлять маршрут через Иран и Туркменистан в Пакистан и Афганистан.

«Турецкие железные дороги очень счастливы и горды тем, что являются частью гуманитарной акции, направленной на поддержку афганских братьев. Мы и впредь будем стремиться к тому, чтобы железная дорога способствовала росту благосостояния, дружбы и братства между странами региона. И турецкий «Поезд добра» является ярким тому примером», - сказал Пезюк.