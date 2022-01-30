Турция - лидер в Европе по экспорту бытовой техники

Турция в прошлом году стала лидером в Европе по экспорту бытовой техники. Объем зарубежных продаж бытовой техники турецкого производства составил 26 млн единиц.

Об этом в Twitter сообщил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

«В прошлом году в Турции было продано 1,64 млн посудомоечных машин, 2,25 млн холодильников, 2,15 млн стиральных машин, 1,12 млн – морозильников, 1,07 млн духовок, 250 тыс. сушильных машин. Экспорт составил 26 млн единиц бытовой техники, с этим показателем сектор вышел на первое место в Европе», - следует из публикации.