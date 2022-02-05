Продукция судостроения Турции поставляется в 69 стран мира

Объем экспорта продукции сектора судостроения Турции в январе 2022 вырос на 66,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 71 млн долларов, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Сектор вошел в ТОП-3 турецких отраслей с самым высоким ростом зарубежных продаж в январе текущего года.

Об этом агентству «Анадолу» (АА) сообщил глава Союза экспортеров судов, яхт и морских услуг Турции (GYHİB) Джем Севен.

Как сообщает АА со ссылкой на данные Ассамблеи экспортеров Турции (TIM), объем турецкого экспорта в январе текущего года вырос на 17,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года- до 17 млрд 593 млн долларов.

Экспорт судов, яхт и морского оборудования в январе 2022 года вырос на 66,2 процента - до 71 млн 39 тыс. долларов против 42 млн 744 тыс. в тот же период 2021 года.

Доля судостроительного сектора в экспортной корзине Турции в январе текущего года составила 0,4 процента.

В январе текущего года продукция судостроительного сектора экспортировалась из 15 турецких провинций.

Наибольший общий продаж приходится на Стамбул - 51 млн 29 тыс. долларов, что составляет 72 процентам от общего объема экспорта сектора судостроения. Далее следует Измир - 17 млн 816 тыс. долларов и Анкара - 1 млн 24 тыс. долларов.

Турция экспортировала суда, яхты, морское оборудование в январе текущего года в 69 стран. Ведущим импортером турецкого сектора в прошлом месяце стала Федерация Сент-Китс и Невис, экспорт в которую составил 14 млн 370 тыс. долларов.

Далее следуют Колумбия - 13 млн 769 тыс. долларов, Норвегия - 10 млн 190 тыс. долларов и Маршалловы острова - 8 млн 713 тыс. долларов.

Глава GYHİB Джем Севен напомнил, что экспорт судов и яхт из Турции в 2021 году составил 1 млрд 626 млн долларов, что является самым высоким показателем в истории отрасли.

По его словам, экспортная цель сектора на 2022 год определена на уровне выше 1,7 млрд доллара.

Севен подчеркнул, что продажи в январе соответствуют заявленным целям.