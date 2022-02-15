Турецкий депутат призвал к немедленному закрытию Мецаморской АЭС

Турция не должна допустить повторения трагедии, подобной той, что унесла жизни до 40 тыс. человек из-за Чернобыльской АЭС. Об этом заявил депутат от оппозиционной Партии националистического движения (ПНД) Яшар Карадаг на пресс-конференции в парламенте Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Отметив, что представляет в турецком парламенте приграничную провинцию Ыгдыр, Карадаг призвал незамедлительно закрыть Мецаморскую АЭС в Армении.

Депутат привлек внимание к 5,3 балльному землетрясению, произошедшему накануне на границе Армении и Грузии, которое ощутили также жители турецких провинций Ыгдыр, Карс, Ардаган и Агры.

По его словам, каждое землетрясение на Южном Кавказе вызывает опасение в серьезных последствиях для Мецаморской АЭС в Армении, расположенной всего в 16 км от границы Турции. «АЭС в Армении построена десятки лет назад на основе уже устаревших технологий и является самой опасной из 443 атомных электростанций в мире», - подчеркнул Карадаг.

Он отметил, что любая авария на армянской АЭС автоматически скажется повышением радиационного фона в Ыгдыре, Ване, Агры и Эрзуруме, приведет в том числе к росту онкологических заболеваний.