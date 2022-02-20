Открытие моста «Чанаккале 1915» в Турции состоится 18 марта - Эрдоган

Открытие подвесного моста «Чанаккале 1915» через пролив Дарданеллы состоится 18 марта.

Об этом в Twitter сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Глава напомнил, что строительство моста завершилось на полтора года раньше срока, открытие было запланировано уже на 26 февраля.

Однако дата открытия моста перенесена на 18 марта по просьбе граждан и пройдет в день празднования годовщины Победы в битве при Чанаккале, следует из твита.

Каждая из 87 частей пролета моста «Чанаккале» весит 700 тонн: ширина 45 метров, длина - 48 метров.

У нового моста, строительство которого велось с 18 марта 2017 года, самый длинный в мире центральный пролет - в 2023 метра.

Цифра не случайна, она напоминает о «Проекте развития Турции 2023», нацеленного на включение Турции в десятку мировых экономических держав.

Центральный пролет моста побил нынешний мировой рекорд - пролет моста Акаси-Кайкё в Японии, насчитывающий 1991 метр.

Общая длина шести полосного (по три в каждом направлении) подвесного моста через Дарданеллы достигает 4 608 метров.

Благодаря мосту, время в пути через пролив Дарданеллы сократится до 6 минут.

Реализация проекта позволит создать альтернативный и более короткий маршрут из Стамбула в Эгейский регион страны.

Новый транспортный маршрут внесет значимый вклад в развитие туризма, облегчит поставки товаров с запада и северо-запада Турции, облегчит транспортные перевозки между Азией и Европой.

Дата 18 марта 2022 года для сдачи моста в эксплуатацию выбрана не случайно.

Именно в этот день в 1915 году в ходе битвы при Чанаккале турецкая артиллерия окончательно разбила объединенный англо-французский флот, пытавшийся пробиться к Стамбулу.

Это событие стало одним из ключевых моментов баталии, которая позволила Турции отстоять свою независимость и сохранить контроль над проливами Босфор и Дарданеллы.