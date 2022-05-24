Делегации Турции, Швеции и Финляндии встретятся в Анкаре

В среду, 25 мая, в Президентском комплексе в Анкаре пройдут переговоры между делегациями Турции, Швеции и Финляндии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Анадолу, говорится в сообщении пресс-службы Администрации президента Турции.

Стороны обсудят заявки Стокгольма и Хельсинки на вступление в НАТО.

Переговоры начнутся в 13:00 по местному времени.

Турецкую делегацию возглавляют пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и замглавы МИД Седат Онал.

Делегации Швеции и Финляндии примут участие в переговорах под руководством госсекретаря канцелярии премьер-министра Швеции Оскара Стенстрёма и замминистра юстиции Финляндии Юкка Саловаара.