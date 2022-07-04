Швеция будет соблюдать условия соглашения с Турцией - премьер-министр

Швеция будет соблюдать условия соглашения с Турцией и договоренности по экстрадиции террористов.

Об этом заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, выступая на Политическом форуме Альмедален, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава шведского правительства отказалась комментировать детали соглашения, отметив, что не стоит беспокоится тем, кто не причастен к террористической деятельности.

«Граждане Швеции не будут экстрадированы в соответствии с национальным и международным законодательством. Не нужно беспокоиться, если вы не участвовали в террористической деятельности», - подчеркнула Андерссон.

Премьер-министр не стала комментировать вопросы относительно того, на какие уступки пошли Швеция и Финляндия, подписав трехсторонний меморандум с Турцией в рамках процесса вступления скандинавских стран в НАТО.