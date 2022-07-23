Вера Турции в диалог и дипломатию всегда была сильна - Алтун

Турция под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана вновь продемонстрировала важность постоянной дипломатии в разрешении проблем, стоящих перед международным сообществом. Подписанное вчера соглашение проложит путь к экспорту зерна, что способствует смягчению глобального продовольственного кризиса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на «Анадолу», написал глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, комментируя в соцсети подписанное в пятницу в Стамбуле соглашение о безопасной транспортировке зерна и продовольственной продукции из портов Украины.

«Это соглашение, как отметил и президент Эрдоган, предотвратит голод и спасет жизни во всем мире. Мы тесно сотрудничали и с украинской и с российской сторонами, а также с ООН для посредничества в достижении этого соглашения, которое демонстрирует нашу приверженность дипломатическому решению глобальных проблем», - написал Алтун.

Алтун подчеркнул, что благодаря лидерству президента Эрдогана Турция превратилась в одного из главных игроков на международной арене.

Глава Управления по связям отметил, что Анкара продолжит прилагать усилия по разрешению региональных и международных вопросов, таких как продовольственная безопасность, миграция, энергетический кризис и региональные столкновения.