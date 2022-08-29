Назван объем внешнеторгового оборота Турции за январь-июль 2022 год

БАКУ /Trend/ - Внешнеторговый оборот Турции в июле 2022 года составил 47,791 миллиарда долларов.

Об этом сообщили TurkicWorld в турецком министерстве торговли, передает в понедельник Trend.

Экспорт Турции вырос на 13,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 18,551 миллиарда долларов. Импорт увеличился на 41,4 процента и составил 29,240 миллиарда долларов.

Внешнеторговый оборот Турции в январе – июле 2022 года составил 350,839 миллиарда долларов.

"По итогам января – июля экспорт Турции вырос на 19,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 144,331 миллиарда долларов", – сказали в ведомстве.



По данным министерства, в указанный период импорт Турции вырос на 40,7 процента по сравнению с январем – июлем прошлого года - до 206,508 миллиарда долларов.



Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в 2021 году составил 496,715 миллиарда долларов.

По итогам прошлого года экспорт Турции вырос на 32,8 процента по сравнению с 2020 годом – до 225,291 миллиарда долларов.

В прошлом году импорт Турции вырос на 23,6 процента по сравнению с 2020 годом - до 271,424 миллиарда долларов.

Отметим, что в 2020 году внешнеторговый товарооборот Турции составил 388,879 миллиарда долларов.