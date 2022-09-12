Турция оказывает помощь пострадавшим в результате наводнения в Пакистане

Турецкий Красный Полумесяц не покладая рук продолжает работы по оказанию помощи пострадавшим от наводнений и селей районам Пакистана, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщил глава отдела гуманитарной организации по операциям за рубежом Аныл Коджабал, до настоящего времени в Пакистана по ж/д дороге доставлено 100 тонн, а по автомобильной дороге в провинцию Белуджистан - 25 тонн гуманитарного груза.

По его словам, сотрудники Красного Полумесяца приступили к распределению 200 палаток, доставленных в Пакистана по трассе.

Также нуждающимся раздали 250 продовольственных пайков по 40 кг каждый, приобретенных с местных рынков, сказал он.

Опять же, в Белуджистане по линии Турецкого Красного полумесяца медосмотр прошли 6 тыс. пакистанских семей, в городе Джафарабаде 300 семей получили средства гигиены, а в провинции Синд сотрудники гуманитарной организации приступили к установке 250 палаток, продолжил Коджабал.

Работы по оказанию помощь беспрерывно продолжаются в различных уголках Белуджистана и Синда, добавил он.

В Синде зоны бедствия после наводнений покидают тысячи жителей, двигаясь в направлении Хайдарабада.

Разлив крупнейшего в стране пресноводного озера Манчар вызвал паводки во многих городах провинции.

Многим приходится тесниться в автомобилях. Кроме того, из-за наводнений в Хайдарабад перевели 400 заключенных из тюрьмы города Даду.

Из-за муссонных дождей с 14 июня в Пакистане погибли около 1,4 тыс. человек.