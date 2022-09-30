Эрдоган встретился с президентами Кыргызстана и ТРСК

Президент Турции провел встречи с президентами Кыргызстана Садыром Жапаровым и Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсином Татаром, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Отдельные встречи президентов прошли после церемонии открытия IV Всемирных игр кочевников в городе Изник.

Эрдоган принял также спикера парламента Казахстана Ерлана Кошанова.

В четверг, 29 сентября, в Турции стартовали IV Всемирные игры кочевников.

Спортсмены испытают удачу в состязаниях по борьбе, конному спорту и стрельбе из лука.

В Играх примут участие свыше 3 тыс. спортсменов из 102 стран.