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Эрдоган встретился с президентами Кыргызстана и ТРСК

Турция Материалы 30 сентября 2022 06:25 (UTC +04:00)
Эрдоган встретился с президентами Кыргызстана и ТРСК

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Президент Турции провел встречи с президентами Кыргызстана Садыром Жапаровым и Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсином Татаром, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Отдельные встречи президентов прошли после церемонии открытия IV Всемирных игр кочевников в городе Изник.

Эрдоган принял также спикера парламента Казахстана Ерлана Кошанова.

В четверг, 29 сентября, в Турции стартовали IV Всемирные игры кочевников.

Спортсмены испытают удачу в состязаниях по борьбе, конному спорту и стрельбе из лука.

В Играх примут участие свыше 3 тыс. спортсменов из 102 стран.

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