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В Турции объявили о выделении пакета финансовой поддержки представителям сферы торговли

Турция Материалы 11 октября 2022 06:10 (UTC +04:00)
В Турции объявили о выделении пакета финансовой поддержки представителям сферы торговли

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БАКУ /Trend/ - В Турции объявили о выделении нового пакета финансовой поддержки торговцам и ремесленникам.

Об этом на своей странице в Twitter написал министр финансов и казначейства Нуреддин Небати, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Основой нашей экономической политики является «производство». Наша главная цель - поддержать тех, кто производит для этой страны. В этом контексте, в связи со 100-летием нашей Республики, мы предоставим кредиты торговцам и ремесленникам на сумму в общей сложности 100 миллиардов лир", - написал министр.

По словам министра, кредиты будут предоставлены в рассрочку до 60 месяцев и с процентной ставкой 7,5 процента.

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