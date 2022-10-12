Министр обороны Турции встретился с генсеком НАТО

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, который находится в Брюсселе в рамках встречи министров обороны стран НАТО, в среду встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В ходе встречи, на которой обсуждались вопросы региональной безопасности, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам.

Хулуси Акар подчеркнул, что Турция всегда выполняла свои обязательства в рамках НАТО и продолжит делать это и в будущем.

Столтенберг в свою очередь отметил, что Турция является важным союзником НАТО, и поблагодарил Турцию за ее активную роль в открытии зернового коридора и обмене пленными между Украиной и Россией.

- Заседание Контактной группы по обороне Украины

Акар также принял участие на заседании Контактной группы по обороне Украины.

Выражая поддержку усилиям Украины и Турции по достижению прекращения огня и снижению напряженности, Акар подчеркнул важность дипломатии.

Он отметил, что результатом дипломатических усилий Турции стало соглашение о зерне и обмена пленными.

Министр обороны США Ллойд Остин поблагодарил Акара за вклад Турции.

Министр Акар в штаб квартире НАТО встретился с министром обороны Швеции Петером Хультквистом и министром обороны Украины Алексеем Резниковым.