Генсек НАТО в ближайшее время посетит Турцию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил удовлетворение сотрудничеством между Турцией и Швецией. Он добавил, что в ближайшее время отправится в Турцию и встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Trend со ссылкой на агентство "Анадолу".

Столтенберг на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Румынии Николае Чука в штаб-квартире НАТО коснулся актуальных тем дня.

Генсек НАТО отметил, что организация будет поддерживать Украину, сколько бы не длилась война.

«Мы знаем, что успех Украины за столом переговоров, полностью зависит от расстановки сил на поле боя. Поэтому нам нужно усилить их позиции, предоставив необходимую военную поддержку, и именно это делают союзники по НАТО», - подчеркнул Столтенберг.

Отвечая на вопрос о членстве Швеции и Финляндии в НАТО, Столтенберг сказал: «Я приветствую Швецию и Турцию за совместную работу над реализацией совместного меморандума».

Напомнив, что премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон для обсуждения деталей встретится с президентом Эрдоганом, генсек добавил: «Я в ближайшее время отправлюсь в Турцию и встречусь с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом».

Столтенберг выразил уверенность, что парламенты всех стран НАТО одобрят вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.