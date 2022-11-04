Турецкая ROKETSAN осуществит первый экспорт РСЗО KHAN в Индонезию

Турецкая оборонная компания ROKETSAN намерена осуществить первый экспорт реактивных систем залпового огня KHAN в Индонезию, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Компания ROKETSAN, ведущий производитель ракетных систем турецкой оборонной промышленности, приняла участие в выставке Indo Defence Expo&Forum 2022, проходившей в Джакарте.

В рамках выставки были подписаны ряд важных экспортных контактов.

Заместитель генерального директора ROKETSAN Мурат Куртулуш рассказал агентству «Анадолу», что рынок Юго-Восточной Азии очень важен для компании.

Куртулуш отметил, что ROKETSAN представил на выставке широкий ассортимент продукции. На полях выставки при координации с Управлением оборонной промышленности Турции подписаны два экспортных контракта, сказал Куртулуш.

«Первая партия продукции в ближайшее время будет передана Министерству обороны Индонезии. Первый контракт связан с РСЗО KHAN с дальностью действия в 280 км. РСЗО KHAN будет экспортирован впервые, первой страной станет Индонезия. Второй контракт связан с системами ПВО», - сказал он.