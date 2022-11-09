В Самарканде пройдет саммит Организации тюркских государств

В Самарканде 11 ноября состоится Саммит глав государств Организации турецких государств (ОТГ), передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщает пресс-служба ОТГ, организатором мероприятия выступает президент Узбекистана Шевкет Мирзоёев.

В обсуждениях примут участие делегации Турции, Азербайджана, Кыргызстана и Казахстана.

Венгрия, обладающая статусом страны-наблюдателя, будет участвовать в мероприятии на уровне премьер-министра.

Другую страну-наблюдателя - Туркменистан, как ожидается, представит председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша , экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Также в работе саммита примет участие генеральный секретарь ОТГ Багдад Амреев.

В рамках саммита на тему: "Новая эра тюркской цивилизации: на пути к общему развитию и процветанию", будет сформирована площадка, на которой обсудят актуальные вопросы повестки дня ОТГ.

Участники саммита обсудят ключевые вопросы сотрудничества между государствами-членами и государствами-наблюдателями в различных областях, а также обменяются мнениями о политических и экономических событиях в регионе и за его пределами. Лидеры примут ряд решений, рассмотрят проекты и документы в сферах экономики, торговли, транспорта и таможни.

По завершению программы саммита, на котором председательство в Организации перейдет от Турции к Узбекистану, будет принята Самаркандская декларация.

Членами организации являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан (с 2019 года). Статус наблюдателей имеют Венгрия и Туркменистан.