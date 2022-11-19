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Эрдоган поздравил президента ТРСК Эрсина Татара

Турция Материалы 19 ноября 2022 08:00 (UTC +04:00)
Эрдоган поздравил президента ТРСК Эрсина Татара

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Между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Турецкой Республики Северного Кипра Эрсином Татаром состоялся телефонный разговор, передает в субботу Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно заявлению Управления по коммуникациям президента, Реджеп Тайип Эрдоган передал свои поздравления по случаю 39-й годовщины основания ТРСК.

Президент Турции отметил важность принятия ТРСК членом-наблюдателем Организации турецких государств (ОТГ).

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обе страны продолжат совместную борьбу в соответствии с историческим призывом признания ТРСК.

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