В Турции заявили, что цена на пшеницу благодаря зерновой сделке снизилась до $320 за тонну

БАКУ /Trend/ - Средняя цена на пшеницу благодаря реализации зерновой сделки снизилась с $440 за тонну до $320. Об этом сообщил в пятницу глава минсельхоза Турции Вахит Киришчи, передает Trend со ссылкой на TACC.

"По состоянию на 5 января по зерновому коридору на 626 судах вывезено 16,8 млн тонн сельхозпродукции, в том числе зерна. Если в начале конфликта в Украине цена за тонну пшеницы составляла $440, то сейчас она в пределах $320", - сказал турецкий министр на встрече сельхозпроизводителей в Стамбуле. Его высказывания приводит телеканал ТRТ.

По словам Киришчи, 54% сельхозпродукции из украинских портов доставлено в страны Европы, 28% - Азии, 12% - Африки и 6% - Ближнего Востока.