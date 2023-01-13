Названы возможные места очередной встречи спецпредставителей Турции и Армении

БАКУ /Trend/ - Встреча специальных представителей по нормализации турецко-армянских отношений состоится либо в Турции, либо в Армении.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на TRT Haber.

Было отмечено, что пока не известно, когда именно состоится очередная встреча между специальными представителями Сердаром Кылычем и Рубеном Рубиняном.

"Пока не определена дата проведения пятого раунда переговоров по нормализации отношений, для этого должны быть предприняты определенные взаимные шаги. Очередные переговоры пройдут либо в Турции, либо в Армении", - говорится в сообщении.