Стабильность – фундамент достижений Турции - Эрдоган

Политическая стабильность и безопасность – фундамент успехов политики Анкары и укрепления позиций Турции на международной арене. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в субботу в юго-западной провинции Мугла, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По словам турецкого лидера, широкая поддержка населения позволяет правительству устранять давление и преграды на пути страны, в том числе угрозу терроризма.

Глава государства напомнил, что за последние десятилетия Турция совершила скачок в своем развитии, реализовав множество успешных реформ, в том числе в сфере демократии.

«Сегодня Мугла, также как и 80 других провинций Турции, находятся на уровне, о котором мы не могли и мыслить двадцать лет назад. Это проявляется во всех областях жизни: от медицины до образования, от безопасности до транспорта, от туризма до сфер безопасности и судов», - сказал президент.

«Альтернативой политической стабильности является атмосфера противостояния и сумятицы, где нет единства мнения. В случае утери достигнутых успехов, мы вновь скатимся в кризисный период былой Турции», - предупредил политик.

Президент Турции призвал сограждан к сплоченности и единству на пути дальнейшего развития страны.