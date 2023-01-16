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Эрдоган и Путин обсудили Украину и поставки агропродукции в Африку

Турция Материалы 16 января 2023 21:48 (UTC +04:00)
Эрдоган и Путин обсудили Украину и поставки агропродукции в Африку

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Состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским коллегой Владимиром Путиным, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщили в Управлении по связям Администрации президента Турции, лидеры двух стран обсудили процессы, связанные с вооруженным конфликтом между Россией и Украиной.

Президенты Турции и России, наряду с темами «зернового коридора» и поставок аммиака, обменялись мнениями по конкретным шагам на пути перемалывания российского зерна в муку в Турции с целью последующей поставки в страны Африки.

Президент Эрдоган вновь заявил о готовности Анкары к содействию и посредничеству на пути обеспечения долгосрочного мира между Россией и Украиной.

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