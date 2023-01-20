МИД Турции вызвал посла Швеции

Посол Швеции в Анкаре вызван в пятницу в МИД Турции в связи с намеченной на 21 января в Стокгольме демонстрацией сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК), передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"На 21 января было разрешено "сожжение Корана возле посольства Турции в Стокгольме". Послу было подчеркнуто, что мы самым решительным образом осуждаем указанную провокационную акцию, которая явно является преступлением на почве ненависти, что такое отношение Швеции неприемлемо. Мы ожидаем, что эта акция не будет разрешена и что оскорбление священных ценностей не может быть защищено под видом демократических прав", - сообщили в МИД Турции.