Желающие присоединиться к НАТО, должны действовать в духе альянса - СНБ Турции

В Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось первое в новом году заседание Совета национальной безопасности Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".
В заявлении для прессы отмечается:
«Государства, желающие присоединиться к альянсу НАТО, должны действовать в соответствии с законом и духом альянса».
СНБ Турции призывает к выполнению обязательств, вытекающих из Трехстороннего меморандума:
«Швеции и Финляндии необходимо конкретными шагами выполнить свои обязательства, вытекающие из меморандума о взаимопонимании и по борьбе с террористическими организациями».
Далее в заявлении следует: «Те, кто поощряет и защищает действия, подрывающие такие ценности, как свобода религии, совести и мысли, являются соучастниками преступлений на почве ненависти».