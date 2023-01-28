МИД Турции осудил теракт в синагоге в Восточном Иерусалиме

В МИД Турции заявили, что осуждают теракт в синагоге в Восточном Иерусалиме, в результате которого погибло много людей, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Министерство распространило письменное заявление в связи с терактом в синагоге в еврейском поселении в Восточном Иерусалиме.

«Осуждаем теракт в синагоге в Иерусалиме вечером 27 января, в результате которого погибло много людей. Мы обеспокоены тем, что нападения, участившиеся в регионе в последнее время, приведут к новому витку насилия. Призываем все стороны принять необходимые меры для прекращения подобных инцидентов», - говорится в заявлении МИД Турции.

МИД Турции «выражает соболезнования семьям погибших в результате нападения, а также правительству и народу Израиля и желаем скорейшего выздоровления раненым».