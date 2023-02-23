Порядка 600 тыс. квартир в Турции разрушено или повреждено в результате землетрясений

Порядка 600 тысяч квартир были разрушены, получили серьезные повреждения и подлежат сносу в результате землетрясений в Турции.

Об этом в среду заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу в эфире телеканала TRT, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Оценка ущерба, причиненного в результате землетрясений в Кахраманмараше, закончена на 75-80%. В соответствии с полученными данными 600 тыс. отдельных помещений (в основном речь идет о квартирах - прим. ТАСС) разрушены, должны быть срочно снесены либо получили средние или сильные повреждения. Если добавить к этой цифре еще и торговые помещения, то получится 750 тысяч", - сообщил министр.