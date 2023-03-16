До сих пор мы успешно реализовали комплексные проекты со странами тюркского мира в Каспийском бассейне - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - До сих пор мы успешно реализовали в Каспийском бассейне комплексные проекты со странами тюркского мира в сферах нефти, природного газа, электроэнергии.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на чрезвычайном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре.

"Устойчивое энергоснабжение и доведение цен на энергию до приемлемого уровня имеют большое значение для экономики наших стран. По нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан уже 16 лет транспортируется на мировые рынки азербайджанская, туркменская и казахстанская нефть", - отметил Эрдоган.

Напомним, что 16 марта в Анкаре проходит чрезвычайный саммит глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).