Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

Сегодня кандидатура Эрдогана будет выдвинута на пост президента

Турция Материалы 21 марта 2023 12:28 (UTC +04:00)
Сегодня кандидатура Эрдогана будет выдвинута на пост президента

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Сегодня кандидатура Реджепа Тайипа Эрдогана будет вновь выдвинута на пост президента Турции.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, сегодня в 15:00 Партия справедливости и развития и Партия националистического движения Турции обратятся в Высший избирательный орган по поводу выдвижения кандидатуры Реджепа Тайипа Эрдогана на пост президента.

Отметим, что Высший избирательный совет Турции представил календарь выборов. Согласно решению этой структуры, процедура выдвижения кандидатуры в президенты охватывает срок с 19 по 23 марта.

Напомним, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о проведении выборов 14 мая.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости