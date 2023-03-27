БАКУ /Trend/ - Сегодня в Турции завершается кампания по сбору подписей в поддержку кандидатов в президенты.

Об этом передает в понедельник Trend со ссылкой на турецике СМИ.

Было отмечено, что предварительный список кандидатов в президенты будет обнародован завтра, а окончательный список - 31 марта.

"Окончательный список кандидатов в президенты будет опубликован 31 марта в Resmi Gazete. 1 апреля в Высшем избирательном органе состоится жеребьевка для определения мест кандидатов в объединенном избирательном бюллетене", - говорится в сообщении.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал постановление о проведении выборов 14 мая.

(Перевод: Фидан Мустафаева)