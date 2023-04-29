Суд Турции вынес решение об аресте доставленного спецслужбами террориста РПК

Один из членов террористической организации РПК Расим Акйол, доставленный спецслужбами Турции из-за рубежа, арестован, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По информации источников в структурах безопасности в Анкаре, беглый террорист, скрывавшийся ранее в одной из зарубежных стран, был схвачен при попытке бегства в Европу.

В Стамбульском аэропорту террорист был передан сотрудникам Управления полиции Стамбула, которые доставили его в районный суд Газиосманпаши.

После допроса было принято решение об аресте Расима Акйола.

Расим Акйол был заочно приговорен судом Турции к 15 годам лишения свободы по обвинению в «поставках оружия террористической организации».

По данным правоохранительных органов, он также помогал террористам РПК, схваченным в 2018 году в турецкой провинции Хатай с 25 кг взрывчатых веществ.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РПК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PПK в списки террористических организаций.

В последние годы PПK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы PПK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами».

В Иране PПK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).