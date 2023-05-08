Мы сделали предупреждения Армении относительно памятника террористам - Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Мы сделали предупреждения Армении относительно установленного там памятника террористам, думаем о принятии дополнительных мер.

Как сообщает Trend, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью "Lider Haber".

Он отметил, что Турция сделала значимые жесты в сторону Армении, но Армения еще раз показала свою неискренность.

"Мы сделали некоторые жесты в направлении нормализации отношений с Арменией. Наша цель состояла в том, чтобы, с одной стороны, нормализовать отношения, а с другой - внести свой вклад в мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией. Установка памятника террористам "Немезис" в Ереване недопустима. Мы сделали Армении необходимые предупреждения относительно снесения памятника. Мы также рассматриваем возможность принятия дополнительных мер", - сказал Чавушоглу.