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Эрдоган поздравил Столтенберга с продлением полномочий на посту генсека НАТО

Турция Материалы 6 июля 2023 06:03 (UTC +04:00)
Эрдоган поздравил Столтенберга с продлением полномочий на посту генсека НАТО

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БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил поздравления Йенсу Столтенбергу с продлением его полномочий на посту генерального секретаря НАТО, передает Trend.

Турецкий лидер поделился соответствующей публикацией в соцсетях.

"Поздравляю моего дорогого друга Столтенберга и выражаю надежду на его новые достижения. Я уверен в том, что Столтенберг продолжит делать важный вклад в мировую арену и в работу нашего военно-политического блока, особенно в условиях сложных вызовов и необходимости максимальной поддержки в области обороны", - написал Эрдоган.

Страны Альянса приняли решение продлить полномочия Столтенберга на еще один год - до 1 октября 2024 года.

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