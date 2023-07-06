Эрдоган поздравил Столтенберга с продлением полномочий на посту генсека НАТО

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил поздравления Йенсу Столтенбергу с продлением его полномочий на посту генерального секретаря НАТО, передает Trend.

Турецкий лидер поделился соответствующей публикацией в соцсетях.

"Поздравляю моего дорогого друга Столтенберга и выражаю надежду на его новые достижения. Я уверен в том, что Столтенберг продолжит делать важный вклад в мировую арену и в работу нашего военно-политического блока, особенно в условиях сложных вызовов и необходимости максимальной поддержки в области обороны", - написал Эрдоган.

Страны Альянса приняли решение продлить полномочия Столтенберга на еще один год - до 1 октября 2024 года.