В партии Эрдогана отметили, что Турция лишь открыла путь к членству в НАТО Швеции

БАКУ /Trend/ - По словам официального представителя Партии справедливости и развития Омера Челика, Турция открыла путь для Швеции в НАТО, но пока не одобрила его, передает Trend. Он также сообщил, что вопрос о членстве Швеции будет рассмотрен турецким парламентом в осеннюю сессию, начиная с 1 октября, и может быть одобрен в октябре-ноябре.

10 июля в Вильнюсе, накануне саммита НАТО, Турция и Швеция подписали протокол, согласно которому Швеция будет противодействовать террористическим организациям, объявленным в Турции, и будет поддерживать процесс вступления Турции в Евросоюз.

Ранее Турция заявляла, что выполнение обязательств Мадридского меморандума о борьбе с терроризмом является основным условием для одобрения заявки Швеции в НАТО, которую она подала в мае 2022 года.