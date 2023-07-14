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В партии Эрдогана отметили, что Турция лишь открыла путь к членству в НАТО Швеции

Турция Материалы 14 июля 2023 00:03 (UTC +04:00)
В партии Эрдогана отметили, что Турция лишь открыла путь к членству в НАТО Швеции

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - По словам официального представителя Партии справедливости и развития Омера Челика, Турция открыла путь для Швеции в НАТО, но пока не одобрила его, передает Trend. Он также сообщил, что вопрос о членстве Швеции будет рассмотрен турецким парламентом в осеннюю сессию, начиная с 1 октября, и может быть одобрен в октябре-ноябре.

10 июля в Вильнюсе, накануне саммита НАТО, Турция и Швеция подписали протокол, согласно которому Швеция будет противодействовать террористическим организациям, объявленным в Турции, и будет поддерживать процесс вступления Турции в Евросоюз.

Ранее Турция заявляла, что выполнение обязательств Мадридского меморандума о борьбе с терроризмом является основным условием для одобрения заявки Швеции в НАТО, которую она подала в мае 2022 года.

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