Экспорт комплектующих автопрома Турции в I полугодии превысил $7 млрд

БАКУ /Trend/ - В первой половине 2023 года экспорт запчастей и комплектующих, произведенных на автомобильных предприятиях Турции, составил 7 млрд 172 млн 556 тыс. долларов, передает Trend.

За январь-июнь период, Турция экспортировала запчасти и комплектующие в более чем 200 стран и свободных зон.

В общей сложности, экспорт автомобильной промышленности Турции в первом полугодии составил 17 млрд 336 млн 757 тыс. долларов, причем 41,4 процента от этой суммы пришлось на комплектующие автопрома.

В январе-июне 2022 года экспорт комплектующих составил 6 млрд 488 млн 673 тыс. долларов, и в этом году он вырос на 10,54 процента, достигнув 7 млрд 172 млн 556 тыс. долларов.

Германия стала основным импортером в данном отчетном периоде, с импортом в размере 1 млрд 691 млн 823 тыс. долларов, что на 10 процентов превышает показатели прошлого года.

Италия занимает второе место среди стран-импортеров, с импортом в размере 472 млн 421 тыс. долларов, что на 13 процентов больше, чем в аналогичный период 2022 года.

Россия замыкает тройку импортеров, с ростом экспорта в эту страну на 93 процента до 453 млн 40 тыс. долларов.