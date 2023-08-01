Минторг Турции планирует увеличить долю электронной торговли в экспорте до 10%

БАКУ /Trend/ - Министерство торговли Турции планирует значительно увеличить долю электронной торговли в экспортной корзине страны до 10 процентов, передает Trend.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой Министерства торговли, новый пакет поддержки электронной торговли направлен на помощь турецким экспортерам в адаптации к новым реалиям мировой торговли, особенно в контексте технологического прогресса 21-го века.

Благодаря этому пакету поддержки в ближайшее время ожидается увеличение доли электронной торговли в экспортной корзине Турции с текущих 1,5 процента до 10 процентов.

Представленный проект предусматривает оказание помощи компаниям-экспортерам в развитии и совершенствовании их электронных платформ для торговли. Это позволит компаниям продемонстрировать более широкий ассортимент своей продукции на онлайн-платформах, а также улучшить процессы оформления заказов и доставки.