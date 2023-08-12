В Турции успешно запущена ракета-зонд компании Roketsan (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Ракета-зонд, разработанная турецкой компанией «Roketsan» с применением передовых инженерных технологий, успешно запущена с космодрома в городе Игнеада.

Как передает Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом говорится в публикации на официальном аккаунте Президиума оборонной промышленности Турции в социальных сетях.

"В рамках усилий нашей страны по освоению космоса наша ракета-зонд, разработанная с использованием наших передовых инженерных технологий, была успешно запущена из Игнеады", - отмечается в публикации.

Сообщалось, что все критические подсистемы ракеты были разработаны на местном, национальном и уникальном уровне.