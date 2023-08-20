Эрдоган обсудит в Будапеште украинский кризис и дорожную карту безопасности в Черном море

БАКУ /Trend/ - Сегодня Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с однодневным визитом Будапешт по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, передает Trend.

В ходе переговоров они обсудят прежде всего вопросы урегулирования украинского кризиса, выработки дорожной карты по обеспечению безопасности в Черном море после прекращения зерновой сделки.

На встрече, как отмечается, также планируется всесторонне обсудить сотрудничество между двумя странами, которые в этом году отмечают 100-летие установления дипломатических отношений.