Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

Эрдоган обсудит в Будапеште украинский кризис и дорожную карту безопасности в Черном море

Турция Материалы 20 августа 2023 09:43 (UTC +04:00)
Эрдоган обсудит в Будапеште украинский кризис и дорожную карту безопасности в Черном море

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Сегодня Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с однодневным визитом Будапешт по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, передает Trend.

В ходе переговоров они обсудят прежде всего вопросы урегулирования украинского кризиса, выработки дорожной карты по обеспечению безопасности в Черном море после прекращения зерновой сделки.

На встрече, как отмечается, также планируется всесторонне обсудить сотрудничество между двумя странами, которые в этом году отмечают 100-летие установления дипломатических отношений.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости