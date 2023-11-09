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Эрдоган обсудил региональные вопросы с Раиси в Ташкенте

Турция Материалы 9 ноября 2023 16:00 (UTC +04:00)
Эрдоган обсудил региональные вопросы с Раиси в Ташкенте

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - 9 ноября Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Ташкенте с Президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, на встрече Эрдоган и Раиси обсудили двусторонние и региональные вопросы.

Отметим, что главы обеих стран приняли участие в 16-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который состоялся в Ташкенте.

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