Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

Находившийся в международном розыске гражданин Турции экстрадирован из Азербайджана на родину

Турция Материалы 24 ноября 2023 18:10 (UTC +04:00)
Находившийся в международном розыске гражданин Турции экстрадирован из Азербайджана на родину

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Находящийся в международном розыске Мехмет Явуз Инджесу, гражданин Турецкой Республики, 1986 года рождения, признанный виновным в совершении кражи с использованием банковской карты в Турции и приговоренный к тюремному заключению в 2020 году, был задержан в Азербайджане в августе текущего года и в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Об этом в пятницу Trend сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

В соответствии с Европейской конвенцией "Об экстрадиции" и дополнительными протоколами к ней, было принято решение об экстрадиции осужденного. В сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции Азербайджана он был передан компетентным органам Турции.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости