Турцию на заседании Совбеза ООН по Газе будет представлять Хакан Фидан

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Хакан Фидан будет представлять Турцию на предстоящем 29 ноября заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня по палестино-израильскому конфликту.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Турции.

"Глава МИД Турции Хакан Фидан на полях встречи в Нью-Йорке проведет серию встреч вместе с коллегами - представителями министерской группы по урегулированию в Газе, которая была создана по итогам саммита Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств 11 ноября в Саудовской Аравии", - говорится в сообщении.