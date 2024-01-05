Эрдоган и Зеленский обсудили региональные и глобальные вопросы

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Володимир Зеленский провели телефонный разговор.

Как передает Trend, в ходе разговора обсуждались региональные и глобальные вопросы, в частности ситуация в Украине.

Эрдоган сказал, что Турция продолжает свои усилия по прекращению как российско-украинского, так и израильско-палестинского конфликтов и обеспечению постоянного мира. По его словам, что Турция готова взять на себя роль посредника для обеспечения мира в Украине и проведения мирных переговоров.

Подчеркнув важность оживления зернового коридора и начала его работы, президент Турции, что продолжает дипломатические усилия с этой целью.

Эрдоган подчеркнул необходимость как можно скорее обеспечить прекращение огня между Россией и Украиной и открыть дверь к миру.