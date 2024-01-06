В Турции арестованы 15 человек по обвинению в шпионаже

БАКУ /Trend/ - В Турции арестованы 15 из 34 задержанных по подозрению в шпионаже.

Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В результате операции, проведенной в 8 провинциях, в том числе в Стамбуле, из 34 подозреваемых в отношении 26 был затребован арест за "политический или военный шпионаж".

Суд постановил арестовать по обвинению в шпионаже 15 из подозреваемых, а в отношении 11 - принять меры судебного надзора.

Восемь подозреваемых были переданы в Управление миграционной службы для депортации.

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