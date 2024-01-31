БАКУ /Trend/ - Венесуэла и Турция подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству на месторождениях нефти и природного газа.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на TurkicWorld, министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар ​​встретился с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригесом.

Для дальнейшего укрепления энергетического сотрудничества между странами была проведена двусторонняя встреча.

После встречи делегаций двух стран, Венесуэла и Турция подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере нефти и природного газа.

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