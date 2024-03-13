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Доля электронной коммерции в Турции к концу года достигнет 21,5%

Турция Материалы 13 марта 2024 07:34 (UTC +04:00)
Доля электронной коммерции в Турции к концу года достигнет 21,5%

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Доля электронной коммерции в общем объеме торговых операций Турции к концу года увеличится до 21,5 процента. По итогам 2025 года планируется увеличить этот показатель до 23 процентов.

Как передает Trend, эти цели отражены в Стратегическом плане министерства торговли Турции на 2024-28 годы.

В министерстве подчеркнули важность совершенствования системы интернет-торговли, устранения существующих препятствий и обеспечения максимальной безопасности транзакций.

В министерстве торговли сообщили, что по итогам текущего года объем электронной торговли в стране достигнет 2,2 трлн лир. В 2025 году этот показатель прогнозируется на уровне 3,1 трлн лир, а к 2028 году ожидается, что он достигнет 6,3 трлн лир.

В министерстве отметили, что к 2028 году доля торговли через Интернет может составить 30 процентов от общего объема торговых операций.

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