Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

Главы МИД Греции и Турции обсудили предстоящий визит Мицотакиса в Анкару

Турция Материалы 3 апреля 2024 22:57 (UTC +04:00)
Главы МИД Греции и Турции обсудили предстоящий визит Мицотакиса в Анкару

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, передает Trend.

На встрече обсуждались региональные и международные вопросы, дорожная карта двустороннего сотрудничества и подготовка к предстоящему в мае визиту премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в Анкару.

Визит Мицотакиса будет ответным на визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 7 декабря в Афины, который, по словам греческого премьера, стал еще одним шагом в формировании хороших отношений между двумя странами.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости