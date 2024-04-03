Главы МИД Греции и Турции обсудили предстоящий визит Мицотакиса в Анкару

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, передает Trend.

На встрече обсуждались региональные и международные вопросы, дорожная карта двустороннего сотрудничества и подготовка к предстоящему в мае визиту премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в Анкару.

Визит Мицотакиса будет ответным на визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 7 декабря в Афины, который, по словам греческого премьера, стал еще одним шагом в формировании хороших отношений между двумя странами.