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Реджеп Тайип Эрдоган и Эбрахим Раиси обсудили региональные вопросы

Турция Материалы 10 апреля 2024 16:52 (UTC +04:00)
Реджеп Тайип Эрдоган и Эбрахим Раиси обсудили региональные вопросы

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространил турецкий телеканал TRT.

Было отмечено, что в ходе телефонного разговора они обсудили двусторонние отношения между Турцией и Ираном, а также региональные и глобальные вопросы.

В то же время лидеры поздравили друг друга с праздником Рамазан.

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