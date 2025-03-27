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В ходе протестов в Турции задержано 1879 человек

Турция Материалы 27 марта 2025 20:30 (UTC +04:00)
В ходе протестов в Турции задержано 1879 человек

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - С 19 марта до сегодняшнего дня в ходе протестов в Турции задержаны 1879 человек.

Как передает Trend, об этом написал министр внутренних дел Турции Али Йерликая в своем аккаунте в соцсети X.

Министр сообщил, что 260 из них были арестованы, а в отношении 468 были приняты решения о судебном надзоре.

"В отношении 662 из них ведутся расследования. 489 из них были освобождены", - сказал Йерликая.

Напомним, что 19 марта Стамбульская генеральная прокуратура вынесла постановление о задержании 7 подозреваемых, в том числе мэра Стамбула Экрема Имамоглу, заместителя генерального секретаря мэрии Стамбула Махира Полата, главы муниципалитета Шишли Расула Эмраха Шахана, по обвинению в содействии террористической организации РПК.

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