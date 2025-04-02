В Турции ведется расследование в отношении призывающих к бойкоту

БАКУ /Trend/ - Главная прокуратура Стамбула начала расследование в отношении лиц, призывающих бойкотировать местные продукты и предприятия в Турции.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении прокуратуры.

В заявлении говорится, что в рамках расследования обвинений в «возбуждении ненависти и дискриминации» и «возбуждении ненависти и вражды среди населения» к ответственности будут привлечены лица, призывающие к бойкоту в традиционной форме и социальных сетях, распространяющие эти призывы и имеющие целью повлиять на экономическую активность определенной части общества.

Кроме того, прокуратура сообщила, что в рамках расследования также будут расследованы случаи физического и словесного насилия в отношении некоторых рабочих мест.

Министр торговли Турции Омер Болат заявил, что любой, кто понес финансовый ущерб из-за призывов к бойкоту, может обратиться в суд и потребовать компенсацию.