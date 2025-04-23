В Турции произошли 3 сильных землетрясения подряд

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Стамбул произошли три сильных землетрясения подряд.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, первое землетрясение, зафиксированное в районе Силиври в Стамбуле, было силой 3,9 балла. Вскоре после этого произошли еще два землетрясения - силой 4,4 и 6,2 балла.

Из-за паники, вызванной землетрясениями, в системе мобильной связи города наблюдаются серьезные сбои.

Информации о разрушениях и жертвах пока нет.

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