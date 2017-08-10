США расширили санкционные списки по Венесуэле, включив туда брата Уго Чавеса

10 августа 2017 02:13 (UTC+04:00)

Минфин США в среду объявил о расширении санкционных списков по Венесуэле, передает ТАСС.

Теперь в них добавлены имена шести членов Конституционной ассамблеи (КА) страны, избранной 30 июня, в том числе старший брат бывшего президента Боливарианской Республики Уго Чавеса Адан Чавес.

"Пренебрежение, с которым этот режим относится к венесуэльскому народу, неприемлемо.

Соединенные Штаты будут противостоять тирании, пока Венесуэла вновь не станет мирной и процветающей демократической страной", - приводит пресс-служба минфина слова главы ведомства Стивена Мнучина. КА он назвал "нелегитимным" собранием, обвинив при этом президента Венесуэлы Николаса Мадуро в стремлении и далее укреплять свою власть.

Azernews Newspaper
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