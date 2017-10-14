Трамп назвал губернатора Виргинских островов президентом

14 октября 2017 13:44 (UTC+04:00)

Лидер США Дональд Трамп, выступая на конференции в Вашингтоне, оговорился, заявив, что встречался с "президентом" Виргинских островов, которым фактически является он сам, передает в субботу РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

"Я скажу вам, я уехал из Техаса, из Флориды, из Луизианы и поехал в Пуэрто-Рико, и я встретился с президентом Виргинских островов", - заявил Трамп на конференции Values Voter Summit. Потом он еще раз упомянул президента островов, отметив, что "Виргинские острова и их президент - это невероятные люди".

Как отмечает телеканал, президент имел в виду губернатора находящихся под управлением правительства США островов Кеннета Мэппа. Впоследствии в официальной расшифровке речи Трампа его обращение к Мэппу было изменено на "губернатор".

Ранее в сентябре Трамп во время рабочей встречи с лидерами африканских стран на полях Генассамблеи ООН сделал ошибку в названии одной из стран континента, дважды за время своего выступления назвав Намибию "Намбией".

В мае текущего года Трамп написал в Twitter "Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе", не закончив свою мысль. Судя по всему, предполагалось слово coverage ("освещение"). Твит пробыл в ленте президента несколько часов, после чего был удален. Загадочное слово covfefe за день стало самым популярным хештегом в американском Twitter. Запись Трампа успела набрать более 150 тысяч лайков, еще 120 тысяч читателей ретвитнули ее. Неологизм появился в базе онлайн-словаря англоязычного сленга Urban Dictionary, был напечатан на футболке, фигурирует в многочисленных интернет-мемах и стал одной из самых популярных тем в Twitter.

Azernews Newspaper
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